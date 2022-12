Streit in Wohngemeinschaft in Harburg eskaliert

Ein Streit zweier Männer in Harburg führt zu gegenseitigen Schlägen. Der Fall beschäftigt die Polizei.

Ein handfester Streit zweier Männer in Harburg beschäftigt die Polizei. Die Kontrahenten gerieten am Sonntagnachmittag in einer Wohngemeinschaft zunächst verbal aneinander. Dann kam es der Donauwörther Inspektion zufolge in dem Haus in der Altstadt zu körperlichen Übergriffen. Ein 50-Jähriger schlug seinem Widersacher, 39, gegen den Hals. Dieser revanchierte sich auf gleiche Weise, was zu Rötungen und Schürfwunden führte. Zudem ging eine Halskette zu Bruch und eine Handyhülle wurde beschädigt.

Die beiden Männer zeigten sich gegenseitig an. Der 50-Jährige hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut, der 39-Jährige war nüchtern. Wie die Sache juristisch bewertet wird, hängt nun von der Staatsanwaltschaft ab. (AZ)