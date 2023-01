Streit, Randale und ein verletzter Sanitäter

Auf einer Party in Harburg rastete ein 16-Jähriger völlig aus. Auf den Jugendlichen wird nun einiges zukommen, wie die Polizeiinspektion Donauwörth mitteilt.

Die Einsatzkräfte des BRK und der Polizei sind am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr zu einer privaten Feier in Harburg gerufen. Ein 16-Jähriger Donauwörther war auf der Feier derart aggressiv aufgefallen, dass er hinausgeworfen werden sollte. Hierbei griff er andere Gäste an und drehte - laut Polizei wohl infolge des übermäßigen Alkoholkonsums- völlig durch. Zuvor war er alleinbeteiligt mehrmals gestürzt und verletzte sich hierbei selbst, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Gegenüber den Sanitätern wurde der junge Mann auch ausfällig und trat einer 20-jährigen Einsatzkraft mit dem Fuß gegen den Ellenbogen.

Der Sanitäter musste in Donauwörth ärztlich versorgt werden

Mit Unterstützung der Polizei konnte der Randalierer schließlich in eine Augsburger Klinik gebracht werden. Der Sanitäter musste sich in der Klinik in Donauwörth ärztlich versorgen lassen. Nicht nur die Körperverletzungen bei der Feier, auch der tätliche Angriff auf Einsatzkräfte werden für den 16-Jährigen juristische Folgen haben, so die Polizei Donauwörth. (AZ)

