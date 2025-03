Stromausfall in Harburg: Versorgung steht wieder komplett

In der Nacht zu Sonntag hat es in Harburg und Umgebung einen größeren Stromausfall gegeben. Wie der Versorger EnBW ODR mitteilt, waren am Morgen etwa noch die Hälfte der Haushalte in der Kernstadt, um die 1000 Stück, ohne Strom. In Ebermergen war die Versorgung nach wenigen Stunden wiederhergestellt. Ab etwa 10 Uhr ging auch der Strom in Mauren wieder. Zu Stromausfällen kam es auch in Wörnitzstein sowie in Teilen Mönchsdeggingens. Es gab laut EnBW ODR einen Betriebsmitteldefekt in einer Leitung kurz vor Ebermergen, dieser führte zu einem weiteren Folgefehler.

Insgesamt zehn Personen, darunter Monteure und Bautrupp waren seit heute Nacht im Einsatz, um die Störung zu beheben. Über den Tag gingen die Haushalte wieder ans Netz. Seit 13.15 Uhr sind alle Haushalte wieder versorgt.

Laut Bürgermeister Christoph Schmid sind keine größeren Schäden zu verzeichnen. Jedoch hat die Diakonie in Harburg Probleme mit der Warmwasserversorgung. Auch die Gastronomie hat mit den Folgen zu kämpfen. So gibt es zum Beispiel im Gastwirt Zum Straußen ein reduziertes Gerichts-Angebot. (AZ)