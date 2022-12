Harburg

15:29 Uhr

Stundenweise warmes Duschwasser für Sportler in Harburg

In der Wörnitzhalle in Harburg sind die Duschen bald wenigstens stundenweise wieder warm.

Plus Die Stadt will in den beiden Harburger Sporthallen Energie sparen. Das geht manchen TSV-Mitgliedern zu weit. Jetzt gibt es einen Beschluss.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Das Energiesparpaket der Stadt Harburg beinhaltet auch die Duschen in der Wörnitzhalle und in der Alten Turnhalle. In diesen Gebäuden bleibt das Wasser in den Duschen kalt – mit ein paar Ausnahmen. Die weitet die Kommune nach einem Antrag des TSV Harburg etwas aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen