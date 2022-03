Kontrollen bei Harburg und Tapfheim: Fahrer mit Drogen am Steuer

Der Verkehrspolizei Donauwörth sind bei Kontrollen wieder einige Verkehrssünder ins Netz gegangen: Drogen am Steuer und kein gültiger Führerschein.

Bei Verkehrskontrollen in der Region am Montag haben die Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth (VPI) einige Verkehrssünder erwischt. Gleich morgens zogen sie bei Harburg auf der B25 einen 18-Jährigen aus dem Verkehr, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Wagen vor Ort abgestellt. Beim Fahrer musste nun eine Blutentnahme in der Donau-Ries Klinik Donauwörth durchgeführt werden. Im Anschluss konnte sich der Heranwachsende von seinem Vater wieder abholen lassen.

Motorradstreife der VPI erwischt Lkw-Fahrer ohne Führerschein bei Tapfheim

Ebenfalls am Montag setzte die VPI Donauwörth im Bereich der B16 eine zivile Motorradstreife ein. Im Zuständigkeitsbereich der PI Dillingen erwischten die Beamten zwei Lkw-Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Ein Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen und durfte nicht weiterfahren.

Kurz darauf stoppten die Beamten einen 36-Jährigen an der B16 bei Tapfheim. Ein Drogenvortest verlief bei ihm positiv auf Amphetamine. Der benutzte Wagen wurde vor Ort abgestellt, die Schlüssel bei der VPI Donauwörth hinterlegt. Beim Fahrer musste ebenfalls in der Donau-Ries Klinik eine Blutentnahme durchgeführt werden. Anschließend konnte der Mann wieder entlassen werden, weil er einen festen Wohnsitz im Inland hat. (AZ)