Telekom baut Masten für Mobilfunk in Mauren und Heroldingen

Plus Die Deutsche Telekom will den Mobilfunk im Harburger Stadtgebiet verbessern. Nun laufen parallel gleich zwei Projekte.

Seit vielen Jahren warten die Bewohnerinnen und Bewohnerin darauf, dass die Mobilfunkqualität in Teilen des Harburger Stadtgebiets verbessert wird. Nun baut die Deutsche Telekom parallel gleich zwei neue Sendeanlagen. Die Arbeiten für einen Betonmast nahe Heroldingen sind bereits weit fortgeschritten. Jetzt hat das Unternehmen auch damit begonnen, bei Mauren einen Handymast zu errichten. Dies sollte eigentlich erst 2023 geschehen. Deshalb zeigte sich Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat überrascht und erfreut, dass die Telekom das Projekt bereits heuer verwirklicht.