Tochtertrick statt Enkeltrick: Betrüger nehmen Harburgerin 1200 Euro ab

Betrügerinnen oder Betrüger geben sich in einer WhatsApp-Konversation mit einer Harburgerin als deren Tochter aus, die sich in einer angeblichen Notlage befände.

Die Sorge um ihre Tochter hat dazu geführt, dass eine Harburgerin am Montag 1200 Euro an Betrügerinnen und Betrüger überwiesen hat. Die Täter gaben sich laut Polizei im Messenger-Dienst WhatsApp als Tochter der Geschädigten aus und täuschten eine Notlage vor. Um ihrer Tochter in dieser vermeintlichen Notlage zu helfen, überwies die Mutter 1200 Euro auf ein von den Tätern angegebenes Konto. Die Geschädigte war stets der festen Überzeugung mit ihrer Tochter zu kommunizieren. Erst nachdem sie das Geld überwiesen hatte, kamen der Frau Zweifel, woraufhin sie den Betrug erkannte und Anzeige erstattete. (AZ)