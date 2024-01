Harburg

Traktor brennt im Wald: Schwieriger Einsatz für Feuerwehr

Plus Im Wald zwischen Huisheim, Heroldingen und Ronheim gerät ein Schlepper in Brand. Vier Feuerwehren haben Mühe, die Flammen zu löschen.

Bei Waldarbeiten im Bereich zwischen Huisheim sowie den Harburger Stadtteilen Heroldingen und Ronheim ist am Freitag ein Traktor in Brand geraten. Dies hatte für vier Feuerwehren einen mühsamen Einsatz zur Folge. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 300.000 Euro.

Gegen 14.30 Uhr bemerkte der Lohnunternehmer, dass Flammen aus dem Motor des Schleppers schlugen. Das Fahrzeug samt Rücke-Anhänger stand in diesem Moment nahe dem Sonderhof mitten im Forst. Der Mann versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, was aber nicht gelang. Zwar war die dunkle Rauchwolke kilometerweit zu sehen, jedoch gelangten die Freiwilligen Feuerwehren aus Huisheim, Gosheim, Mündling und Wemding mit insgesamt 85 Kräften nur mit Mühe an den Brandort im unwegsamen Gelände.

