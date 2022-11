Transporter ist fast doppelt so schwer beladen wie erlaubt

Einen viel zu voll gepackten Transporter zieht die Polizei auf der Bundesstraße bei Harburg aus dem Verkehr.

Reichlich Ärger kommt laut Polizei auf eine polnische Spedition zu. Den Beamten aus Donauwörth war am Donnerstagnachmittag auf der B25 bei Harburg ein Kleintransporter aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 3,5 Tonner um 92 Prozent überladen war und mit Ware aus den Niederlanden in Richtung Italien unterwegs war. Teile der Ladung mussten umgeladen werden. Der 23-jährige Fahrer hinterlegte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro. Gegen die Spedition gibt es nun ein sogenanntes Gewinnabschöpfungsverfahren in Höhe von weiteren 2200 Euro. Das entspricht laut Polizei den durchschnittlichen Kosten für diese grenzüberschreitende Fahrt von 1600 Kilometern. (AZ)