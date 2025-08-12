Stadt Harburg will Baugebiete nun doch selbst in die Hand nehmen

Neue Wege wollte die Stadt Harburg bei den Wohngebieten „Stadelfeld“ in der Kernstadt und „Binsenäcker“ im Ortsteil Hoppingen gehen (wir berichteten). Doch es kommt anders als geplant. Das müssen Interessenten und Interessentinnen zu dem neuen Fahrplan jetzt wissen.

Normalerweise organisiert und bezahlt die Stadt den Kanal- und Straßenbau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten selbst. Im „Stadelfeld“ und in den „Binsenäckern“ sollte dies die Gesellschaft Bayerngrund erledigen, die Kommunen bei der Erschließung von Bauland unterstützen möchte. In Harburg hatte sich der Stadtrat für diese Lösung entschieden, um den ohnehin belasteten Haushalt nicht weiter zu strapazieren, so Bürgermeister Christoph Schmidt damals gegenüber unserer Redaktion.

Bei einer Erschließung durch ein externes Unternehmen bliebe der Haushalt von den Projektkosten weitgehend unberührt. Dadurch ist diese Art der Finanzierung besonders attraktiv. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es auch in anderen Kommunen im Landkreis Donau-Ries Überlegungen für eine ähnliche Vorgehensweise.

Baugebiete in Harburg und Hoppingen: Zusammenarbeit mit externem Träger beendet

In Harburg gab es jetzt aber eine Wende. Statt des ursprünglich geplanten externen Trägers übernimmt die Stadt die Finanzierung der beiden Baugebiete nun doch selbst. Bei Bayerngrund habe es einen personellen Wechsel gegeben, sagt Bürgermeister Schmidt auf Anfrage unserer Redaktion. Das habe zu Verzögerungen geführt. Die Firma hätte dadurch erst im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen können. „Wir wollten aber so schnell wie möglich mit der Erschließung anfangen“, berichtet der Bürgermeister. Der Stadtrat habe sich deshalb in einer nicht öffentlichen Sitzung entschieden, das Projekt selbst in die Hand zu nehmen und die Zusammenarbeit mit Bayerngrund zu beenden. „Wir haben recht viele Anfragen, insbesondere für das Stadelfeld“, begründet Schmidt. Da habe die Stadt nicht noch länger warten wollen.

Um das Vorhaben voranzutreiben, sei das Baugebiet „Stadelfeld“ in Harburg bereits neu ausgeschrieben worden, berichtet der Rathauschef weiter. Die Ausschreibung für den „Binsenäcker“ in Hoppingen sei zudem in Vorbereitung.

Icon vergrößern Im Harburger Ortsteil Hoppingen soll ein neues Wohngebiet auf dem „Binsenäcker“ entstehen. Foto: Wolfgang Wiedemann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Harburger Ortsteil Hoppingen soll ein neues Wohngebiet auf dem „Binsenäcker“ entstehen. Foto: Wolfgang Wiedemann

Frage der Finanzierung: Benötigt Harburg einen Nachtrag zum Haushalt?

Nach dem Beschluss des Stadtrats richtet sich der Blick nun auf das weitere Vorgehen. Die Baugebiete seien aktuell zwar im Haushalt vermerkt, aber es sei kein Geld für die Erschließung eingestellt – schließlich sollte das Projekt ursprünglich extern finanziert werden, sagt Christoph Schmidt. Sollten sich die Ratsmitglieder beider Vorhaben oder einem davon heuer annehmen wollen, müsste ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Alternativ könnten die Posten im neuen Jahr in den Haushalt aufgenommen werden, erklärt Schmidt.

Fest steht, dass die Stadt nun selbst in die Tasche greifen muss. Die Kostenabschätzung belaufe sich pro Baugebiet auf 1,6 Millionen Euro, informiert der Bürgermeister. „Da ist die Wasserversorgung aber mit dabei“, so Schmidt. Etwa 300.000 Euro entfallen jeweils auf die Trinkwasserversorgung, die die bayerische Rieswasserversorgung finanziert.

An den Bebauungsplänen ändere sich aber nach dem Trägerwechsel nichts, sagt Bürgermeister Schmidt. Je zwölf Parzellen sind pro Fläche geplant. Für diese gäbe es bereits Interesse, berichtet der Rathauschef: „Eine Warteliste gibt es aber nicht.“ Die Vergabe erfolge erst nach der Erschließung. „Das wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres sein“, so Schmidt.