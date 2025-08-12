Umgang in der KARAB-Genossenschaft Harburg

Die Karab ist eine altrechtliche Waldgenossenschaft mit entsprechenden Nutzungsrechten, die mit ihren 217 Hektar zu den größten in Bayern gehört. Der Vorstand wird im Jahr der Kommunalwahlen gewählt, also 2026, und zwar immer nach der Wahl. Um zu zeigen, dass ordentlich gewirtschaftet wurde, lädt die Karabgenossenschaft traditionell zu einem „Umgang“ ein. In diesem Jahr fand er Anfang August statt. Für ihre Amtszeit hatte sich der Vorstand mit ihrem 1. Vorsitzenden Karl Stumpf nachhaltiges Wirtschaften für eine gesunde Zukunft als Ziel gesetzt sowie den Erhalt und die Sicherung eines gesunden, ertragreichen und gemischten Waldes. Viel Aufwand wurde daher in die Pflege der Bestände und in die standortgerechte Begründung von Mischbeständen gesteckt. Herausforderungen wie der Klimawandel mit zunehmenden Schäden durch Borkenkäfer und Eschentriebsterben können nur langfristig durch die Baumarten-Wahl zur Begründung von Mischbeständen ausgeglichen werden. Die Karab besteht derzeit zu etwa 40 Prozent aus Nadel- und 60 Prozent aus Laubholz. „Eine ganz besondere Herausforderung stellen in der Karab die Bodenverhältnisse des Riesrandes dar,“ erklärt Vorsitzender Stumpf. Man könne sich nicht, wie in anderen Gegenden, großflächig für eine Maßnahme oder eine Baumart entscheiden. Vielmehr müsse man bei Nach- und Ergänzungspflanzungen immer ganz genau schauen, wie die Bodengegebenheiten an der speziellen Pflanzstelle seien. Der Umgang erfolgte in zwei Gruppen und zeigte die Ergebnisse der nachhaltigen Pflege der Bestände und die Anpflanzung von Baumarten aus anderen Klimazonen wie beispielsweise die kaukasische Baumhasel. Diese ist an Trockenheit und höhere Temperaturen besser angepasst als viele unserer heimischen Baumarten. Es sei ihnen wichtig, so der Vorstand, die Karab mit all ihren Besonderheiten, ihrer Geschichte und ihren Geschichten gepflegt und gut erhalten in die Hände der nächsten Generation zu übergeben.

