Harburg

10:15 Uhr

Unbekannte beschädigen Lastwagen auf Parkplatz neben der B25

Die Polizei meldet einen Fall von Sachbeschädigung an einem Lkw in Harburg.

Böse Überraschung für einen Lkw-Fahrer in Harburg. Unbekannte richten an dem Lastwagen einigen Schaden an.

Unbekannte haben am Wochenende einen Lastwagen beschädigt, der auf dem Parkplatz der Firma Märker neben der B25 geparkt war. Die Täter schlugen der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zu. Sie schnitten eine komplette Leuchtenleiste ab, die sich an der Front der Zugmaschine befand. Die Stromkabel wurden dabei durchtrennt. Zudem schlitzten die Gesuchten die Plane des Sattelzug-Aufliegers an mehreren Stellen auf, wohl um die Ladung zu inspizieren. Der Sachschaden summiert sich auf rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

