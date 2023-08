Unbekannte bestellen Goldschmuck unter falschem Namen

Ein Mann aus der Stadt Harburg bekommt Rechnungen für Schmuck, den sich Betrüger ergaunert haben.

Unbekannte haben auf Rechnung eines Mannes aus dem Bereich der Stadt Harburg per Internet Goldschmuck bestellt. Die Höhe des Schadens beläuft sich der Polizei zufolge inzwischen auf fast 3000 Euro. Der Harburger zeigte den Sachverhalt nun bei der Inspektion in Donauwörth an. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Fälschung beweiserheblicher Daten und des Betrugs. (AZ)