Unbekannter fährt Auto in Harburg an und flüchtet

In Harburg ist ein Auto einer 24-Jährigen angefahren worden. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter - die Polizei hat aber nun das Kennzeichen.

An einer Engstelle der Nördlinger Straße in Harburg hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 24-jährige Autofahrerin gegen 21 Uhr an einer Engstelle in der Nördlinger Straße anhalten. Der entgegenkommende Fahrer eines grauen Opel Astra prallte beim Passieren der Örtlichkeit gegen den BMW der 24-Jährigen, wodurch ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Zeuge notiert Kennzeichen - weitere Hinweise nimmt die Polizei entgegen

Danach setzte er ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht eingeleitet. Die Beamten versuchen nun, den verantwortlichen Fahrer ausfindig zu machen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)