Unbekannter nötigt und beleidigt Donauwörtherin

Eine Donauwörtherin hat einen Fahrer angezeigt, der sie am Samstagnachmittag zwischen Hoppingen und Harburg mehrfach genötigt und beleidigt haben soll. Die 23-Jährige fuhr laut Polizei am Samstag um 17.30 Uhr auf der B25 zwischen Möttingen und Harburg, als ein weißer BMW sie wiederholt mit dichtem Auffahren und Lichthupe bedrängte. Schließlich überholte der bislang Unbekannte mit Nördlinger Kennzeichen, bremste dann aber mehrfach ohne Grund ab und verlangsamte im Harburger Tunnel auf unter 30 km/h. Am Tunnelende habe er seinen Wagen auf der Fahrbahn gestoppt, sei ausgestiegen und an das Auto der 23-Jährigen herangetreten, um diese, so die Informationen der Polizei, zu beleidigen.

Diese Nötigungen wiederholte der Mann bis zur Abfahrt Ebermergen, wo er denn die Bundesstraße verließ. Die Frau notierte sich das Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung. Die Polizeiinspektion Donauwörth nahm ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Zeugen werden gebeten, die Beamten bei Hinweisen unter der Telefonnummer 0906/706670 zu kontaktieren. (AZ)

