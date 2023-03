Unbekannter plündert Konto von Harburgerin

Einer Harburgerin wird unberechtigt Geld abgebucht. Dabei handelt es sich um eine hohe Summe.

Ein Unbekannter hat von dem Girokonto einer Harburgerin unerlaubt Geld abgebucht. Nach Angaben der Polizei geschah dies vier Mal an unterschiedlichen Tagen von einem Geldautomaten in Frankfurt am Main aus. Dies stellte die Frau am Mittwoch fest. Vom Konto fehlten insgesamt 4700 Euro. Wie der Täter an die sensiblen Kartendaten der 32-Jährigen kam, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Inspektion Donauwörth. (AZ)

