Unbekannter wirft in Harburg Stein auf Autoscheibe

Ein Unbekannter beschädigt in Harburg die Heckscheibe eines Pkw. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat einen geparkten Pkw in Harburg beschädigt. Laut Polizei warf der Täter am Dienstag zwischen 12.05 Uhr und 13 Uhr einen größeren Stein in die Heckscheibe eines in der Schulstraße geparkten Autos. Die Scheibe zersplitterte daraufhin, es entstand ein Schaden von schätzungsweise 1000 Euro für die 56-jährige Besitzerin. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

