Unfall beim Auffahren auf die B25 bei Harburg

Beim Auffahren auf die B25 bei Harburg kommt es zum Auffahrunfall.

Ein 60-jähriger Augsburger hat beim Auffahren auf die B25 bei Harburg einen Unfall gebaut. Er wollte am Mittwoch mit seinem Pkw von der Donauwörther Straße auf die Bundesstraße 25 in Fahrtrichtung Nördlingen auffahren. Ein bereits an der Einmündung stehender 54-jähriger Biberacher konnte mit seinem Auto aufgrund Querverkehr nicht weiterfahren.

Der 60-Jährige erkannte dies zu spät und prallte seinem Vordermann ins Heck. Durch den Anprall entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Der Auffahrer wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt, so die Polizei Donauwörth. (AZ)