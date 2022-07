Unfall beim Ausparken in Harburg: Fahrerin verhält sich vorbildlich

Weil sie ein Auto beim Ausparken angefahren hat, meldet sich eine 71-Jährige bei der Polizei in Donauwörth.

Eine 71-jährige Möttingerin hat beim Ausparken ihres Wagens in der Judengasse in Harburg einen Unfall gebaut. Sie war gegen den daneben stehenden Pkw einer 57-Jährigen gefahren. Der Schaden beläuft sich laut Polizei Donauwörth auf geschätzte 3000 Euro. Die Verursacherin handelte vorbildlich: Sie wartete an der Unfallstelle, hinterließ dann einen Hinweiszettel am angefahrenen Auto und informierte schließlich noch die zuständige PI Donauwörth per Telefon. Eine Ahndung unterblieb daher. (AZ)