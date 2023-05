Unfall beim Einfahren auf B25 bei Harburg

Ein Autofahrer verursacht bei der B25 einen Unfall. Die Beteiligten bleiben unverletzt.

Beim Einfahren auf die B25 hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet wollte der 32-Jährige am Mittwoch gegen 8 Uhr von der Burgstraße kommend nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Donauwörth fahrenden 65-Jährigen und prallte diesem in die Beifahrerseite.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Beide Beteiligte gaben den Beamten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Der 32-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Missachtung der Vorfahrt. (AZ)

