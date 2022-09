Unfall beim Rückwärtsfahren in Harburg

Ein Autofahrer verursacht in Harburg während des Parkens einen Unfall. Der Verursacher verhält sich vorbildlich.

Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr in Harburg mit seinem Elektroauto einen Unfall verursacht. Der Mann war rückwärts in der Grasstraße unterwegs und prallte gegen den geparkten Wagen einer 59-jährigen Augsburgerin. Am Tesla des Fahrers entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Am abgestellten Hyundai gab es keine sichtbaren Schäden. Laut Angaben der Polizei Donauwörth verhielt sich der Mann vorbildlich, wartete am Unfallort und schrieb zusätzlich einen Zettel mit seinen Personalien. (AZ)