Unfallflucht in Harburg endet vorzeitig

Die Unfallflucht einer 63-Jährigen in Harburg endet wegen einer aufmerksamen Nachbarin noch in Harburg.

Ein Auto ist am Sonntag gegen 11.40 Uhr alleinbeteiligt gegen die Steinmauer des Anwesens eines 57-jährigen Anwohners in der Donauwörther Straße in Harburg geprallt. Laut der Polizei Donauwörth entstand dabei ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Pkw entfernte sich nach dem Anprall, ohne den Anwohner über den Schaden zu informieren. Eine aufmerksame Nachbarin notierte sich jedoch sowohl das Kennzeichen des Wagens als auch eine Personenbeschreibung der Frau am Steuer. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth konnten den beschädigten Audi mit Starnberger Zulassung wenig später noch im Harburger Stadtbereich feststellen. Gegen die 63-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet. (AZ)

