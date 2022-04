Unfallflucht und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zwischen Harburg und Sulzdorf liegt ein Metallteil auf der Fahrbahn. Wer es verloren hat, ist unklar. Ein anderes Auto hat nun jedenfalls einen Schaden.

Als ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto am Donnerstag um 17.30 Uhr von Harburg her kommend auf der Kreisstraße in Richtung Sulzdorf unterwegs war, hat er kurz nach der Abzweigung nach Gunzenheim ein auf der Straße liegendes Metallteil überfahren, wodurch der Frontbereich und der Unterboden seines Pkw beschädigt wurden. Das Teil wurde durch eine Polizeistreife am Unfallort aufgefunden. Es handelt sich vermutlich um ein 2,60 Meter langes Kantenblech einer Ladebordwand, das wahrscheinlich durch Korrosion von einem anderen Fahrzeug abgefallen ist. Dessen bislang unbekannter Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Verlust fort. Zu diesem Fahrzeug liegen den Beamten bislang keine Hinweise vor. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)