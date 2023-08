Harburg

vor 34 Min.

Geflüchtete kommen später in die Harburger Turnhalle als geplant

Die alte Turnhalle im Bereich der Schule in Harburg wird in eine Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert.

Plus Die Vorbereitungen für die Flüchtlingsunterkunft in der alten Turnhalle in Harburg laufen auf Hochtouren. Das ursprüngliche Einzugsdatum verschiebt sich.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Seit Anfang August ist klar: In Harburg wird die alte Turnhalle zur Unterkunft für Geflüchtete umfunktioniert. Inzwischen sind dort die ersten Arbeiten im Gange. So ist der aktuelle Stand.

Werner Heller ist der stellvertretende Bürgermeister von Harburg. Er sagt: "Die alte Turnhalle ist gerade in der Vorbereitung. Inzwischen wurde dort Wasser verlegt, am Strom sind sie gerade dran." Das Landratsamt sei mit der Möblierung der Unterkunft beschäftigt. Insgesamt sollen in der alten Turnhalle neben der Schule 40 Stockbetten Platz finden. Auf dem Parkplatz, der seit Montag, 14. August, gesperrt ist, sollen Container mit Wasch- und Toilettenanlagen aufgestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen