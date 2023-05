Harburg

17:45 Uhr

Vandalismus am Märchenweg zehrt an der Motivation der Helfer

Unbekannte haben am Wochenende das gehäkelte Tipi nahe dem Märchenwald in Harburg zerschnitten.

Plus Fast schon regelmäßig randalieren Unbekannte am Märchenweg in Harburg. Nun hat es auch das Indianerzelt-Kunstwerk erwischt. Dies sorgt für Frust.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Als Gabi Steger vor ein paar Jahren die Idee für einen Märchenweg in Harburg hatte, ahnte sie nicht, dass sich daraus ein wahrer Besuchermagnet entwickeln würde. Inzwischen kümmern sich mindestens 50 Ehrenamtliche um die Figuren, die am Pfad vom Wörnitzstrand bis über die Burg hinaus platziert sind, sowie die gehäkelten Mandalas, welche die Steinerne Brücke und einige Stellen in der Altstadt zieren, und das im vorigen Jahr aufgestellte Tipi am Heide-Spielplatz. Doch diese Attraktionen ziehen auch Personen an, die nichts Gutes im Sinn haben. Immer wieder werden Teile der genannten Einrichtungen beschädigt oder zerstört. So auch am vorigen Wochenende.

Die Sachbeschädigungen schlagen den vielen Helferinnen und Helfern aufs Gemüt. Das spürt man förmlich, wenn Gabi Steger auf dieses Thema angesprochen wird. "Es ist immer irgendetwas", sagt die Harburgerin frustriert. Tausende von Menschen spazieren an den liebevoll arrangierten Märchenszenen vorbei. Die Besucher kämen inzwischen aus einem großen Umkreis, weiß Gabi Steger – bis aus Württemberg und Oberbayern. Viele Familien seien darunter, aber auch Kindergärten auf Abschluss-Ausflügen, Schulklassen und Erzieher-Auszubildende. Jedes Jahr werden die Stationen neu sortiert. Jedes Jahr kommen neue Märchen-Stationen hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen