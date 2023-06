Motorradfahrerin aus Raum Harburg stirbt nach Unfall in Italien

Plus In den Alpen verunglückt eine 54-Jährige tödlich. Sie war mit einer Gruppe zu einem Treffen unterwegs.

Eine Frau aus dem Raum Harburg ist durch einen Verkehrsunfall in Italien ums Leben gekommen. Die 54-Jährige verunglückte in den Alpen mit dem Motorrad.

Wie italienische Medien berichten, passierte das Unglück am vorigen Donnerstag um etwa 16 Uhr auf der Staatsstraße 620, die in der Provinz Trient von Südtirol über den Lavaze-Pass ins Fleimstal (Val di Fiemme) führt. Nach Informationen unserer Zeitung befand sich eine Gruppe aus dem nördlichen Schwaben auf dem Weg zu einem internationalen Motorradtreffen.