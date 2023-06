Harburg/Varena

Tödlicher Motorrad-Unfall in Italien: Das war die Ursache

Plus Eine Motorradfahrerin aus dem Raum Harburg ist bei einem Motorradunfall in Italien gestorben. Ein Mitglied der Gruppe berichtet, was in Italien passierte.

Von Wolfgang Widemann

Ein extremes Wetterereignis hat den tödlichen Motorradunfall einer Frau aus dem Raum Harburg in Italien ausgelöst. Dies berichtet ein Mitglied der Gruppe, die sich auf einer Tour in die Provinz Trient befand.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag um etwa 16 Uhr auf der Staatsstraße 620, die von Südtirol über den Lavaze-Pass ins Fleimstal führt. Die sieben Motorradfahrer und -fahrerinnen aus Nordschwaben seien "gemütlich unterwegs" gewesen, schildert der Zweiradfahrer. Auf jeder Maschine habe eine Person gesessen. Das Wetter sei bestens gewesen. Die Gruppe befand sich auf dem Weg zu einem Motorradtreffen im Fleimstal und war nur noch wenige Kilometer von ihrem Ziel entfernt.

