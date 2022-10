Verteilerkasten in Harburg angefahren

In Harburg hat eine bislang unbekannte Person einen Verteilerkasten angefahren und verursachte einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Einen Person hat mit einem Fahrzeug einen Verteilerkasten in Harburg beschädigt. Bereits zwischen Freitag, 11.00, und Samstag, 11.30 Uhr. wurde der Verteilerkasten in der Donauwörther Straße, Höhe der Hausnummer 39 angefahren. An dem Schaltkasten, der durch den heftigen Anprall massiv beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle gegen Unbekannt ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

