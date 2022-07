Viele Temposünder beim Harburger Kratzhof

Eine Geschwindigkeitsmessung auf Höhe des Kratzhofs liefert traurige Quoten: Die Polizei spricht von einer ausgesprochen hohen Quote zu schneller Fahrzeuge.

Zahlreiche Raser hat die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth am Dienstag zwischen 7 und 12.30 Uhr auf Höhe des Harburger Kratzhofs erwischt. Die dort zugelassene Höchstgeschwindigkeit liegt laut Auskunft der Beamten bei 70 Stundenkilometern. Viele Fahrzeuge übertrafen diese deutlich: Bei der Messung waren 11 Prozent der Fahrzeuge zu schnell. Laut Polizeibericht ist dies ein ausgesprochen hoher Wert. In Fahrtrichtung Kaisheim lag die Quote sogar noch höher.

Von 414 Fahrzeugen, die die Lichtschranken passierten, mussten 43 mit einer Überschreitung von 15 Stundenkilometern geblitzt werden. 22 Anzeigen mit Punkteintrag und 21 Verwarnungen waren die Folge. Der traurige Spitzenreiter war nach Angabe der Beamten ein Auto mit 112 Stundenkilometern und damit 42 Stundenkilometer zu schnell in Richtung Harburg. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)