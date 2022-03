Harburg

18:00 Uhr

Harburg kauft vorerst keine neuen Geräte für die Spielplätze im Stadtgebiet

Plus Die in die Jahre gekommenen Spielplätze in Harburg benötigen neue Geräte, die der Haushalt nicht vorsieht. Das stellt die Kommunalpolitiker vor ein Dilemma.

Von Celine Theiss

Einige Spielplätze in Harburgs Stadtgebiet könnten neue Geräte gebrauchen, diese sind aber kostspielig. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt haben sich im Stadtgebiet verschiedene Spielplätze angeschaut und Anträge eingereicht. Doch für die meisten Wünsche sieht der erst kürzlich verabschiedete Haushalt kein Geld vor.

