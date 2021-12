Vorfahrt missachtet: Schwerer Unfall auf der B25 bei Ebermergen

Auf der B25 bei Ebermergen sind bei einem Unfall zwei Fahrerinnen teilweise schwerer verletzt worden. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

Am Donnerstagmorgen ist es auf der B25 bei Ebermergen zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 58-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von Ebermergen-Nord nach links auf die Bundesstraße 25 in Richtung Harburg einbiegen. Dabei übersah sie trotz Vorfahrtsbeschilderung eine in Richtung Donauwörth fahrende 31-jährige Nördlingerin.

Unfall auf B25: Auto der Unfallfahrerin ist Totalschaden

Beim folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden beide Frauen verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden. Die Unfallgegnerin erlitt mittelschwere Verletzungen, die Verursacherin, deren Wagen Totalschaden erlitt, glücklicherweise nur leichtere.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme eine Stunde jeweils halbseitig gesperrt. 15 Einsatzkräfte der FFW Ebermergen und Wörnitzstein waren vor Ort. Aufgrund einer Alkoholisierung der Unfallverursacherin wurde zusätzlich eine Blutentnahme angeordnet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch