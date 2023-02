Waffenfund im Märker-Park

In Harburg hat ein Mann am Sonntagnachmittag Waffen entdeckt. Die Polizeiinspektion Donauwörthhofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 57-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag im Herburger Märker-Park in der Mündlinger Straße mehrere in einem schwarzen Behältnis abgelegte Gegenstände gefunden und sogleich die Polizei informiert. Diese konnte vor Ort eine Schreckschusspistole (schwarz brüniert mit braunem Griff), einen sogenannten„Elektroschocker“ (Elektroimpulsgerät) sowie ein Messer mit feststehender Klinge des Herstellers Böker mit braunem Griff sicherstellen. Der oder die Besitzer sind aktuellnicht bekannt. Ob die Waffen im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand dem aktuellen Erkenntnisstand zufolge nicht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

