Warum die Stadt Harburg ein Erholungsort werden will

Plus Die Stadt Harburg strebt den Status eines Erholungsortes an. Dies würde finanzielle Vorteile bringen. Allerdings sind die Hürden dafür hoch.

Im Landkreis Donau-Ries soll es einen zweiten offiziellen Erholungsort geben, wenn es nach der Stadt Harburg geht. Aktuell ist Wemding der einzige Ort, der diesen Status besitzt. Im Stadtrat erklärte Bürgermeister Christoph Schmidt den Anwesenden das Vorhaben. Bereits der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt des Stadtrats hatte die Möglichkeit diskutiert, einen Antrag beim dafür zuständigen bayerischen Innenministerium einzureichen.