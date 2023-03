Warum Michael Amerdinger den Stadtrat Harburg verlassen muss

Im Harburger Stadtrat steht ein überraschender Wechsel an. Dafür gibt es einen zwingenden Grund.

Im Stadtrat von Harburg gibt es einen ebenso überraschenden wie unausweichlichen Wechsel. Michael Amerdinger muss sein Amt Ende März niederlegen. Bürgermeister Christoph Schmidt sah dies nun im Stadtrat mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Der Grund für den Schritt sei, dass Amerdinger, der über die Liste Mauren in das Gremium gewählt ist, am 1. April seine neue Arbeitsstelle antritt. Die ist im Harburger Rathaus. Amerdinger wird dort im Bauamt beschäftigt sein. Deshalb kann er laut Gemeindeordnung automatisch nicht mehr dem Stadtrat angehören. Michael Amerdinger schloss sich 2020 der PWG-BG-FW-Fraktion an. Zuvor war er schon einmal von 2008 bis 2014 Mitglied des Stadtrats. In diesem ist er wegen seiner Fachkenntnisse geschätzt.

Erster Nachrücker auf der Liste Mauren ist Sebastian Funk

Erster Nachrücker auf der Liste Mauren ist Sebastian Funk. Der wird laut Schmid nun gefragt, ob er das Mandat übernehmen will. Sollte Funk ablehnen, würde die nächste Person auf der Liste nachrücken. Sollte er zustimmen, würde Funk wohl in der Sitzung Ende April vereidigt. (hgyr/wwi)