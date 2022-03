Wegen Schmierereien: Bahnunterführung Harburg bekommt neuen Anstrich

Plus Die Bahnunterführung in Harburg wird regelmäßig mit teils rechtsradikalen Botschaften verunstaltet. Für die Neugestaltung gibt es verschiedene Ideen.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt haben die Stadträtin und Stadträte verschiedene Möglichkeiten einer Neugestaltung der Harburger Bahnunterführung diskutiert. Ob ein neues Graffito von einem professionellen Sprayer, ein Gesamtkunstwerk der Harburger Schüler oder eine komplette Reinigung – sicher ist, dass der Status quo nicht erhalten bleiben soll.