Harburg

vor 37 Min.

Weihnachtszauber im malerischen Harburg

Plus Zwei Tage zum Bummeln und Schwelgen waren jetzt in Harburg geboten. Warum der "Glühwein-Markt" und der "Selber G'macht Weihnachtsmarkt" so beliebt sind.

Von Harald Schülein Artikel anhören Shape

Die Adventszeit, die stade Zeit, die Zeit für Einsicht und Rückbesinnung – das passt irgendwie nicht in unsere heutige Zeit. Hektische Betriebsamkeit, Geschenke kaufen, Weihnachtsfeiern und nicht zuletzt die Vielzahl an Weihnachtsmärkten macht es einem da schon schwierig. Doch gerade nach der langen Pandemiezeit hat man das Gefühl, dass den Menschen die Kommunikation und das Miteinander wichtig sind. So ist es nicht verwunderlich, dass die Weihnachtsmärkte in unserer Region sich großer Beliebtheit erfreuen.

42 Bilder So schön war der Weihnachtszauber in Harburg Foto: Harald Erdinger

Am Wochenende startete auch in Harburg die Weihnachtsmarktzeit. Den Auftakt machte am Samstag der „Glühwein-Markt“, der wie der „Selber G’macht Weihnacht“ Markt am Sonntag vom Gewerbeverband Harburg und der Stadt Harburg organisiert wird. Auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Gassen gab es verschiedene kulinarische Leckereien, Punsch und Glühwein. Ergänzt wurden diese Angebote durch handwerkliche Produkte aus den verschiedenen Bereichen. Trotz des regnerischen und kalten Wetters tummelten sich viele Marktbesucher in der Innenstadt.

