Harburg

vor 16 Min.

Weil mit bis zu 225 "Sachen" gerast wird: Harburg denkt über Blitzer nach

Plus Auf einigen Straßen im Harburger Stadtgebiet wird viel zu schnell gefahren. Die Kommune will deshalb Maßnahmen gegen Raser ergreifen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

In der Region denkt eine weitere Kommune darüber nach, Geschwindigkeitskontrollen quasi in eigener Regie auf den Straßen vorzunehmen. Die Stadt Harburg ziehe dies ernsthaft in Erwägung, berichtet Bürgermeister Christoph Schmidt in der gerade laufenden Serie der Bürgerversammlungen.

