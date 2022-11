Weiter kein Handyempfang in Mauren

Zwei neue Mobilfunkmasten stehen im Harburger Stadtgebiet. Einer ist seit November am Netz, der andere lässt auf sich warten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Harburger Ortsteils Heroldingen können seit Kurzem auch außerhalb des heimischen WLANs auf das Internet zugreifen. Laut Bürgermeister Christoph Schmidt ist dort seit dem 16. November der Mobilfunkmast der Telekom am Netz. Wann der Funkmast in Mauren in Betrieb genommen wird, ist noch unklar.

In Mauren gibt es fast keinen Mobilfunkempfang

"Es fehlen elektrische Teile, die nicht geliefert worden sind", so Schmidt. Es stehe in den Sternen, wann diese eingebaut werden können. Die Menschen, die in diesem Ortsteil leben, haben fast keinen Mobilfunkempfang. Der Mast stehe bereits seit Monaten und sollte eigentlich im Sommer in Betrieb gehen, so damalige Informationen des Bürgermeisters. (ceth)

