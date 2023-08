B25 zwischen Donauwörth und Harburg ist bald komplett dicht

Plus Im Bereich der Bahnbrücke zwischen Donauwörth und Ebermergen wird die Bundesstraße ab Mittwoch voll gesperrt. Warum die Arbeiten heikel sind und wie lange es dauert.

Für Pendler auf der B25 zwischen Donauwörth und Nördlingen ist es eine schlechte Nachricht: Die viel befahrene B25 ist ab kommendem Mittwoch bei Ebermergen voll gesperrt. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an der Bahnbrücke zwischen Donauwörth und Ebermergen. Ursprünglich war dafür ein Wochenende vorgesehen, doch inzwischen hat sich gezeigt, dass die Arbeiten aus einem bestimmten Grund langwieriger sein werden.

Alexander Becker, beim Staatlichen Bauamt Augsburg zuständig für die Straßen im Landkreis Donau-Ries, erklärt im Gespräch mit der Redaktion, dass die Sperrung eine ganze Woche in Anspruch nehmen wird. Ab kommenden Mittwoch, 23. August, ist die B25 gesperrt – um 9 Uhr geht es los.