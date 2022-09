Wenn das Vertraute zu etwas Spannendem wird

Die Fotofreunde Harburg stellen im Kulturherbst Motive aus der Burgstadt aus, die durch ungewöhnliche Blickwinkel überraschen. Noch zu sehen am 24. und 25. September in der Alten Post.

Spannende Impressionen von Harburg, aus Perspektiven eingefangen, die den Betrachter staunen und rätseln lassen: Wenn der Kulturherbst heuer erstmals mit einer Fotoausstellung der örtlichen Fotofreunde sein breit gefächertes Programm ergänzt, dann ist er nicht nur um eine Sparte reicher. Vielmehr bewegen sich die bemerkenswerten Motive meist fernab jeglicher abgegriffenen Postkarten-Idylle und zeigen, wie kreativ und findig die Künstlerinnen und Künstler hinter der Kamera waren, auf der Suche nach wirklich Ausgefallenem.

So ungewöhnlich die Motive, so besonders sind auch die Ausstellungsräume der ehemaligen Post (Steinweg 1), wo jetzt die Vernissage stattfand. Der abgenutzte Industrie-Charme des Gebäudes bietet den idealen Kontrast zu den schönen Fotografien. Er bricht das Perfekte der Bilder auf eine reizvolle Art und Weise.

Dort an den Wänden hängen in vier großen Zimmern rund 120 Exponate, die von zehn Fotografinnen und Fotografen gefertigt wurden - fast alle im Din-A3-Format. Der Schwerpunkt liegt auf Harburg-Motiven, allerdings durfte jeder der Aussteller auch Lieblingsbilder mit einreichen. So gibt es auch Hauskatzen, Großkatzen, Urlaubserinnerungen an das Death Valley und die Golden Gate Bridge und so manches mehr zu sehen.

Die Blickwinkel der Fotografen machen das vermeintlich Bekannte zu etwas Besonderem

Tatsächlich aber dreht sich fast alles um die Burgstadt. Und wer sich als Betrachter mit den Arbeiten auseinandersetzt, wird Muße mitbringen dürfen, um die Örtlichkeiten der versteckten Winkel zu identifizieren, die in den Fokus gerückt wurden. Mitunter meint man, südländisches Flair zu erkennen und wähnt sich eher in Kroatien oder auf Sizilien denn in Nordschwaben. Die Standorte und Blickwinkel der Fotografen machen das vermeintlich Bekannte zu etwas Spannendem. So gibt etwa der Blick durch die Astgabelung eines Baumes den Blick auf eine Treppe der Burg frei und man rätselt über das Wo.

Ein Blumenbild mit Dahlien und anderen Blüten strahlt ungeheure Ruhe, fast meditativen Charakter aus. Normalerweise nicht unbedingt ein typisches Harburg-Motiv, ist es doch von ungeheurem Reiz. Durch Lichteinfall und veränderte Wahrnehmung gewinnen die Arbeiten an Charisma.

Harburg rollte zur Vernissage den roten Teppich für seine Fotografen aus. Foto: Peter Hanisch

"Fotografie macht Spaß. Fotos begleiten uns ein Leben lang und halten Erinnerungen über Generationen wach." - Mit diesen Worten eröffnete Sieglinde Faltlhauser vom Arbeitskreis Harburger Kulturherbst die Ausstellung. Sie bedankte sich bei allen Unterstützern und Sponsoren, speziell bei Wolfgang Elster vom DVF (Deutscher Verband für Fotografie e.V.) und dem Fotoclub Dillingen für die tatkräftige Unterstützung, und gratulierte den ausstellenden Fotografen zu ihren Arbeiten.

"Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre", zitierte Landratstellvertreterin Claudia Marb in ihrem Grußwort den französischen Regisseur Robert Bresson. Und das ist den Fotofreunden Harburg in der Tat gelungen. "Die Ausstellung gibt vielfältige Einblicke in versteckte Winkel unserer Stadt, die viele noch nie gesehen haben", so Anton Fischer, ehemaliger Bürgermeister von Harburg. Er hoffe, dass diese Ausstellung Anreize gäbe, die Burgstadt neu zu erkunden. (wüb/AZ)

Info: Zu sehen sind die Bilder noch am kommenden Samstag, 24., und Sonntag, 25. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Besucher können dort auch Kaffee, Kuchen und Gespräche genießen.