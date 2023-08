Harburg

vor 18 Min.

Wieder ein Einbruch in Harburger Imbisswagen

Zum wiederholten Male wurde in einen Imbisswagen in Harburg eingebrochen.

Artikel anhören Shape

Erneut ist in den Imbisswagen, der in der Wemdinger Straße in Harburg steht, eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zum wiederholten Male wurde in einen Imbisswagen, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wemdinger Straße, steht, eingebrochen. Im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, drang demnach ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln des Verkaufsfensters in den Imbisstand ein und entwendete daraus eine Geldkassette mit circa 100 Euro Inhalt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Rain Frau wird im Zug in Richtung Donauwörth sexuell belästigt

Donauwörth Auto im Donauwörther Parkhaus im Ried angefahren

Augsburg Plus Verletzte und hoher Schaden: Die Folgen des Unwetters in Augsburg sind immens

Themen folgen