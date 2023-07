Harburg

Immer mehr Geflüchtete: Wird die Wörnitzhalle bald zur Asyl-Unterkunft?

Plus Das Landratsamt kündigt an, dass die Wörnitzhalle in Harburg bald als Unterkunft für Flüchtlinge dienen könnte. Der Stadtrat zeigt sich empört über das Vorgehen.

Von Helen Geyer

"Die Situation spitzt sich zu", sagt Bürgermeister Christoph Schmidt bei der letzten Sitzung des Harburger Stadtrats vor der Sommerpause. Ein Tagesordnungspunkt ist am Donnerstag noch unerwartet hinzugekommen. Der hat sich nach einer Sondersitzung mit dem Landrat ergeben, die am Mittag stattfand. Es kommen weiterhin viele Geflüchtete im Donau-Ries-Kreis an, aber die Unterkünfte fehlen. Deshalb steht nun das im Raum, was die Stadt unbedingt verhindern möchte: In die Wörnitzhalle könnten bald Flüchtlinge einziehen.

Laut Schmidt kommen aktuell etwa 20 bis 30 Personen täglich im Landkreis an. Informationen darüber, wie viele Personen genau in der Halle in Harburg untergebracht werden sollen, erhalte er in der kommenden Woche: "Das Landratsamt prüft zur nächstmöglichen Belegung." Das könne bereits im August sein und sei voraussichtlich auch nicht von kurzer Dauer. Eher sei mit mehreren Monaten zu rechnen. Schmidt sagt dazu: "Ich bin verärgert über die ganze Vorgehensweise. Harburg steht da, als ob sie nichts machen würden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

