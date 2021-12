Harburg

06:00 Uhr

Wirtsleute von Eisbrunn geben ein Kochbuch heraus

Plus Leckere Gerichte für ein Kochbuch kreieren und in Szene setzen - das haben die Wirtsleute Kathrin und Daniel Gutl von Eisbrunn bei Harburg gemacht.

Von Wolfgang Widemann

Ein Kochbuch kreieren und herausgeben - das gehört bei prominenten Küchenchefs zum beruflichen Alltag wie Pommes zum Schnitzel. Bringt ja auch Zusatzeinnahmen, sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt und die Kundschaft ins Sternelokal pilgert. Ein Kochbuch mit eigenen Rezepten - "das war irgendwie schon immer mein Traum", sagt Kathrin Gutl. Sie betreibt mit ihrem Mann Daniel seit 2017 die Waldgaststätte Eisbrunn auf den Höhe am Riesrand bei Harburg. Während die Promiköche bei ihren Schlemmereien in Buchform mutmaßlich eine große Schar von Mitarbeitern, ihr Management und Verlage machen lassen, ist bei Gutls in normalen Zeiten an ein solches Projekt nicht zu denken. Schließlich lastet sie der anstrengende Beruf und das Familienleben voll aus. Anders in der Pandemie, in der das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren wird. Während des zweiten Corona-Lockdowns reifte bei den Lokal- und Biergartenbetreibern die Idee, ein solches Buch anzugehen. Dieses ist nun fertig - und viel umfangreicher und aufwendiger geworden, als zunächst geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

