Zukunft von Bockfest und Brückenfest weiter ungewiss

Plus Die Stadt sucht weiter Organisatoren für die beiden Feste in Harburg. Das ist der aktuelle Stand.

Sie sind feste Termine im Harburger Jahreskalender und über die Stadt hinaus bekannt: das Bockfest und das Brückenfest. Die Zukunft beider Veranstaltungen ist aber weiter ungewiss. Dies kam nun kurz im Stadtrat zur Sprache.

Bei den Berichten der Referenten des Gremiums sprach Wolfgang Stolz, der für das Ehrenamt und die Vereine zuständig ist, das Thema an. Die Suche nach Organisatoren des Bock- und des Brückenfests sei "noch nicht erfolgreich" verlaufen. Bekanntlich hat jahrzehntelang der Heimatverein Harburg die zwei Feste ausgerichtet. Das Bockfest ist eines der ältesten in der Region. Es wird seit über 200 Jahren stets im Juni hoch über der Stadt nahe dem gleichnamigen Berg (Bock) gefeiert.