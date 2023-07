Zwangspause für Lastwagenfahrer

Die Donauwörther Verkehrpolizei stoppte bei Harburg einen Sattelzugfahrer aus Nordrhein-Westfalen. Der 27-Fahrer hat sich wohl wegen mehrer Verstöße schuldig gemacht.

Die Schwerverkehrsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth wurde am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 25 zwischen Harburg und Möttingen auf einen mit Pflanzensetzlingen beladenen Sattelzug aus Nordrhein-Westfalen aufmerksam. Die Beamten werteten bei der Kontrolle des Lkw die digitalen Fahrerdaten sowie die GPS-Daten des sogenannten EG-Kontrollgerätes aus.

Ein Abgleich mit den Frachtpapieren ergab laut Polizei, dass der 27-jährige Berufskraftfahrer mehrere Fahrten mit der Fahrerkarte des Firmenchefs, die griffbereit in der Kabine lag, durchgeführt hatte. Diese widerrechtliche Nutzung einer Fahrerkarte ist strafrechtlich relevant und wird nun der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg als Strafanzeige "wegen Fälschung beweiserheblicher Daten" vorgelegt. Darüber hinaus wurde durch das Verwenden einer zweiten Fahrerkarte die gesetzlich erforderliche Mindestruhezeit massiv unterschritten. Die Verkehrspolizisten ordneten daher eine Zwangspause von elf Stunden an, bevor der Fahrer seine Tour fortsetzen durfte. (AZ)

