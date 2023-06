Harburg

Heimatverein gibt Organisation von Bock- und Brückenfest ab

Plus Der Heimatverein Harburg wird das Bockfest künftig nicht mehr organisieren. Laut Bürgermeister Schmidt soll es trotzdem weitergehen. Wie, ist noch unklar.

Auf der Bühne hoch über Harburg spielt Musik, davor sitzen Gäste zusammen an Biertischen und unterhalten sich. Am Wochenende fand wieder das Bockfest in Harburg statt. Das gibt es bereits seit etwa 200 Jahren und es zieht regelmäßig Besucherinnen und Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung in die Stadt an der Wörnitz. In den vergangenen 17 Jahren übernahm der Harburger Heimatverein die Organisation. Der Vorstand des Vereins, Holger Fickel, kündigte nun an, dass er heuer das Bockfest zum letzten Mal organisiert habe. Die Stadt muss klären, wie die Zukunft des jährlichen Bockfestes aussehen soll. Und auch ein zweites Harburger Fest steht auf der Kippe.

"Es war keine leichte Entscheidung", sagt Holger Fickel, Vorsitzender des Heimatvereins Harburg. Es sei an der Zeit, dass diese Aufgabe jemand anderes übernehme. Der Entschluss dazu sei vereinsintern gefällt worden. "Es ist personell nicht mehr stemmbar, dieses Fest zu organisieren", sagt Fickel.

