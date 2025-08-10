Harburger Besucher erleben besondere Tage in der französischen Partnergemeinde

Was den Harburgern das „Bockfest“ oder das „Brückenfest“ ist, bedeutet für ihre Partnergemeinde Gouville sur Mer an der Atlantikküste die „Fête de la mer“, das Meeresfest. Bei der diesjährigen Visite des Partnerschaftsvereins aus Harburg durften die Besucher diesen Höhepunkt im Jahresablauf ihrer normannischen Freunde miterleben. Nach dem Gottesdienst im Festzelt direkt hinter dem Damm fand die traditionelle „Segnung des Meeres“ statt.

Das Meer: Lebensgrundlage und Bedrohung

Das Meer hält für die Küstengemeinde Gouville durch Fischfang, Austernzucht und Tourismus die Lebensgrundlagen bereit, wird aber durch Sturmfluten immer wieder auch zur Bedrohung. Die Zeremonie fand auf einem Rettungsboot statt. Zum Abschluss wurde vom Boot aus der See ein blumengeschmückter Kranz übergeben. Im Anschluss konnten die Besucher einer Dory-Regatta, einem Wettkampf mit zweisitzigen Ruderbooten, zusehen. Den Abschluss bildete ein fulminantes nächtliches Feuerwerk.

Zwei Tage zuvor gab es eine Betriebsbesichtigung in Lessay, um die Fromagerie „REO“ (Käserei) kennenzulernen, die Abbaye von Lessay besichtigen und nach Ankunft in Gouville Zeit mit den Gastfamilien verbringen.

Bei schönstem Sommerwetter wurde zudem die Nachbarstadt Granville mit malerischer Altstadt und dem Garten der Mode-Ikone Christian Dior bewundert. Nach dem Hafenrundgang packten alle ihre Badesachen aus und fanden Abkühlung im Atlantik.

Beim Fest in der „Salle de fête“, der Festhalle der Gemeinde Gouville, hielten fesche Dirndlträgerinnen in Begleitung von Männern in Lederhose oder Trachtenanzug Einzug in den herrlich geschmückten Saal. Hunderte von Möwen „flogen“ über den Köpfen der Menschen. Fische, Krebse, Hummer, Austern, Muscheln grüßten als Tischdekoration. Eine Augenweide!

Faszinierende Esskultur

Ein Festmenü bot Gelegenheit, die französische Esskultur kennenzulernen. Die schwungvolle Zwei-Mann-Band sorgte für Stimmung und Tanzvergnügen. Mehrere Ansprachen seitens der Gastgeber durch Bürgermeister Francois Legras, Senatorin Beatrice Gosselin und die Vorsitzende Chantal Hochet sowie der Gäste durch die Vorsitzende Cathrin Baumann, zweite Vorsitzende und Altbürgermeister Wolfgang Kilian hoben die gegenseitige Verbundenheit hervor. Für die jeweiligen Übersetzungen sorgte Arnaud Flammey.

Höhepunkte: Die Überreichung der Harburger Gastgeschenke, nämlich der neuen Rosenzüchtung „Romantische Straße“ sowie zweier Fässer Bier, die Bürgermeister Legras noch am selben Abend anzapfte. Ein Glanzpunkt war auch die mitternächtliche Präsentation des Desserts durch das Ehepaar Christine und Henry Bureau. Acht prächtige Torten, hergestellt von dem Patissier Henry Bureau, und die künstlerische Dekoration, zwei Gemälde von Harburg und Gouville, die seine Ehefrau Christine gemalt hatte.

Stimmgewaltige Gesangsanlage

Zu vorgerückter Stunde ergriff der ehemalige Bürgermeister Eric Beaufils das Mikrofon für eine stimmgewaltige Gesangseinlage. Am Ende reichte er das Mikro an Cathrin Baumann weiter, mit der Aufforderung, ebenfalls einen musikalischen Beitrag abzuliefern. Sofort fand sie Unterstützung der Harburger Delegation. Voller Inbrunst schmetterte der neu formierte Chor das Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“ in den Saal.

Am Nationalfeiertag Frankreichs, hieß es schließlich, mit vielen Umarmungen und Küsschen, Abschied zu nehmen und die Heimfahrt anzutreten. Diese völkerverbindende Reise hinterließ zahlreiche und langanhaltende Eindrücke. (Richard Hlawon)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!