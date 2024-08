War das Harburger Stadtfest auch ein finanzieller Erfolg?

Vor einigen Wochen feierte Harburg den 175. Jahrestag seiner Wiedererhebung zur Stadt – mit einem großen Stadtfest. Das vielfältige Programm, bestehend aus Theateraufführungen, Ausstellungen, Vorträgen, einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm sowie einer Feuer- und Lichtshow, zog rund 15.000 zahlende Gäste an und erhielt viel Lob. Doch war das Ereignis auch aus finanzieller Sicht ein Erfolg? Nun liegt die Bilanz vor.

In den Wochen nach dem Stadtfest verging einige Zeit, bis die Abrechnung auf dem Tisch lag. Bürgermeister Christoph Schmidt hat jetzt konkrete Zahlen vorgelegt: „Wir hatten ursprünglich im Haushalt mit einem Defizit von 25.000 Euro gerechnet, doch letztendlich lagen wir sogar unter 10.000 Euro.“ Damit falle das Defizit deutlich geringer aus als erwartet – und so kann, laut Schmidt, das Stadtfest in jeglicher Hinsicht als voller Erfolg verbucht werden. (silvali)