Wasserspender mitten im Sommer außer Betrieb

An heißen Tagen können Radfahrer, Spaziergänger und Wörnitzstrand-Besucher auf ihrem Weg durch Harburg an einem Trinkwasserspender in der Grasstraße eine Erfrischung genießen – eigentlich. Seit rund vier Wochen verhüllt aber eine gelbe Plastikplane das Gerät aus Edelstahl. Warum ist dieser Trinkwasserzugang ausgerechnet im Sommer außer Betrieb?

Die Plane, die Durstigen den Zugriff auf das Trinkwasser versperrt, hat die Stadt auf Anordnung des Gesundheitsamts angebracht, informiert Bürgermeister Christoph Schmidt. Im vergangenen Jahr habe sich der Turnus der Proben der Wasserqualität verändert. Die Wartung beziehungsweise Prüfung habe bisher stets bei der jährlichen Inbetriebnahme stattgefunden, so der Bürgermeister. Nun habe sich die Zeit zwischen den Proben auf vier Wochen verkürzt.

Wasserspender in Harburg seit einem Monat außer Betrieb

Ende Juni habe die Harburger Verwaltung die Beprobung des Wassers aus dem Spender nicht rechtzeitig durchgeführt. „Wir waren etwas zu spät dran“, gesteht der Rathauschef. Daraufhin habe das Gesundheitsamt den Trinkwasserbrunnen gesperrt.

„Wir haben die Beprobung direkt nachgeholt“, berichtet Schmidt weiter. Dann habe die Stadt das Formular für die Wiederinbetriebnahme postwendend zurück ans Gesundheitsamt gesendet. Nun warte man seit knapp vier Wochen auf die Freigabe von der Behörde. „Dass sich das so lange zieht, ist sehr schade. Vor allem, weil wir extra einen Wasserspender mit Hygienespülung aufgestellt haben“, findet der Bürgermeister. Wann Wassersuchende in der Grasstraße wieder mit kühlem Nass rechnen können, weiß er nicht: „Das kommt auf das Gesundheitsamt an.“

Hitzeschutzmaßnahme im Landkreis Donau-Ries durch Sonderprogramm finanziert

Der Wasserspender wurde in Harburg mithilfe eines üppigen Zuschusses aus dem Sonderprogramm „Kommunale Trinkwasserbrunnen“ des Freistaats installiert. Seit 2022 gibt es die Wasserstelle an der öffentlichen Toilette in der Grasstraße, berichtet Christoph Schmidt.

Ziel der Maßnahme sei es gewesen, die Menschen auch bei hohen Temperaturen mit ausreichend Flüssigkeit versorgen zu können. Solche Spender finden sich unter anderem auch in Donauwörth, Rain und Wemding.