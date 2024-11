Faschingsauftakt: Schlosshexen erobern das Rathaus

Am 11.11. um 17.11 Uhr läuteten die Harburger Schlosshexen mit Glocken und lautem Getöse die neue Faschingssaison ein. Die Hexen zogen zusammen mit dem Stadtfestschreier über den Marktplatz in den Rathausinnenhof. Bürgermeister Christoph Schmidt, ein kleiner Teil des Stadtrats und weitere interessierte Besucher warteten dort bereits. Selbst ein Fernseh-Team begleitete die Schlosshexen an diesem Tag.

Im Rathausinnenhof angekommen, startete die Faschingsfeier mit einem besonderen Quiz: Der Bürgermeister und sein Team wurden kurzerhand mit Kabelbindern an die Hexenbesen gefesselt und mussten knifflige Fragen aus dem Harburg-Quiz beantworten – ohne die Antwortmöglichkeiten zu kennen. Für jede falsche Antwort gab es - für das ganze Rateteam - als Strafe einen Schnaps aus einer Spritze eingeflößt. Die Teilnehmer gaben ihr Bestes, doch die Schlosshexen verstanden es, den Spaß auf ihre Weise zu gestalten.

Etliche Faschingsbegeisterte fanden sich ein, um in Harburg gebührend in die närrische Zeit zu starten. Foto: Harald Erdinger

Nach einigen gelungenen Antworten und einer Menge Gelächter machten sich die Hexen auf die Suche nach dem Rathausschlüssel. Dieser wurde bald gefunden, und das Rathaus war offiziell in ihrer Hand. Beim Ausklang des Abends genoss man zusammen warme und kalte Getränke und feierte den gelungenen Faschingsauftakt.